Результаты заключительного этапа опубликовали на официальном сайте олимпиады.

Москва. Школьники из Ижевска получили золотые медали международной олимпиады по программированию. Результаты заключительного этапа опубликовали на официальном сайте состязаний.

Дипломы первой степени получили ученик 11 класса 29 лицея Ижевска Илья Кассихин и Николай Третьяков из 10 класса 41 лицея столицы Удмуртии.

Дипломантами второй степени стали ученики лицея №29 Алексей Попов и Савелий Кожевников. «Бронзой» наградили Егора Кологерманского из гуманитарно-юридического лицея № 86.