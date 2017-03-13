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Новости Удмуртии

Школьники из Ижевска получили золотые медали международной олимпиады по программированию

09:56, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
09:56, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники
Фото: pixabay.com
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Результаты заключительного этапа опубликовали на официальном сайте олимпиады.

Москва. Школьники из Ижевска получили золотые медали международной олимпиады по программированию. Результаты заключительного этапа опубликовали на официальном сайте состязаний.

Дипломы первой степени получили ученик 11 класса 29 лицея Ижевска Илья Кассихин и Николай Третьяков из 10 класса 41 лицея столицы Удмуртии.

Дипломантами второй степени стали ученики лицея №29 Алексей Попов и Савелий Кожевников. «Бронзой» наградили Егора Кологерманского из гуманитарно-юридического лицея № 86. 

09:56, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
555
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники

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