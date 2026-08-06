Балезино. Удмуртия. В конце июля в Балезинском районе Удмуртии завершился очередной этап археологических раскопок на древнем могильнике. Как рассказала «Сусанину» руководитель работ, профессор кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Елизавета Черных, этот сезон — девятый год исследования памятника.

«Девятый год раскопок нового могильника раннего Средневековья. То есть могильник датируется 6—7 веками. Пока не совсем ясно, что за население оставило этот могильник. Есть разные, гипотезы на предмет происхождения тех групп, которые осваивали Чепцу в середине первого тысячелетия», — сказала профессор.

Она отметила, что новый могильник дал материалы для размышления о том, каковы истоки того населения, откуда оно могло прийти.

«Что касается итогов этого года, то мы закладывали небольшой раскоп, поскольку копали ещё одновременно селище, а времени было очень мало. У нас всего 10 дней нынче на студенческую практику пришлись. Поэтому, конечно, тут большими площадями уже нельзя жертвовать», — рассказала Елизавета Михайловна.

Раскоп на могильнике показал, что, по-видимому, исследователи вышли на западную границу некрополя. Границы на могильнике подчёркиваются своеобразным расположением жертвенных ям — остатки тризн, которые совершались при погребении. В этом году археологи закончили изучение одной из таких больших ям-тризн.

«Что касается второго памятника — селища, то в этом году решили заложить небольшую раскоп на участке берега, разрушаемого и людьми, и береговой эрозии. Поскольку остановить деятельность человека по изъятию привлекательного песка для домашних хозяйственных работ по сути дела невозможно в нынешних условиях, вот с этой целью и провели небольшие спасательные раскопки по краю обнажения», — рассказала учёный.

Слой оказался очень мощным, но назначение этого селища, возможно, связанно с какой-то эпизодической деятельностью тех самых ранних поломцев, которые пришли осваивать берега реки Чепцы.

«Может, оно связано с производственной деятельностью, может быть, с изготовлением той же самой посуды — погребальной керамики. Есть для таких предположений признаки, которые были обнаружены как в предыдущие годы, так и в этом году», — подытожила Елизавета Черных.

Отметим, что раскопки являлись частью летней практики студентов-историков Удмуртского госуниверситета. Экспедиция не только научно-исследовательская работа, но и обучающая практика. В ходе пребывания в лагере археологов учёные провели мастер-классы для студентов и всех желающих.

Один из них был посвящён технике изготовления украшений из цветных металлов. К. и. н., Светлана Перевозчикова показала, как из медной проволоки в древности люди изготавливали те самые украшения, фрагменты которых сегодня и находят на раскопках.

К. и. н. Лариса Липина провела мастер-класс по ткачеству: студенты научились обрабатывать крапиву и делать из неё нити. Именно из подобного материала в древности люди изготавливали элементы одежды.

Отметим, что подробнее узнать о Балезинском могильнике, истории его изучения и о том, чем он уникален для археологии Удмуртии, можно в статье на нашем сайте.

Напомним, ранее заведующая НИЦ «Камско-Вятская археологическая экспедиция» Светлана Перевозчикова рассказала об обнаружении человеческих останков при ремонте улицы в Ижевске. После экспедиции в Балезино отряд под её руководством провёл раскопки на месте братской могилы возле УдГУ.