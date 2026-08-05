Ижевск. Удмуртия. Центральный госархив Удмуртии опубликовал уникальный документ — подлинное письмо выдающегося русского живописца Виктора Васнецова. Документ хранится в фонде Михайло-Архангельской церкви Ижевского завода.

В 1906 году Комитет по постройке храма во имя Святого Архангела Михаила обратился к известному мастеру с просьбой написать икону для строящегося Михайловского храма в Ижевском заводе. К тому времени 58-летний художник имел за плечами росписи Владимирского собора в Киеве, храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге и собора Александра Невского в Варшаве.

В ответном письме, датированном 26 ноября 1906 года, Васнецов дал положительный отзыв иконописной мастерской художника-реставратора Виктора Гурьянова, работавшей до этого над реставрацией «Троицы» Андрея Рублёва. Сам Васнецов от написания образа архангела Михаила отказался из-за плотного графика.





