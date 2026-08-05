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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Центральный госархив Удмуртии опубликовал письмо художника Васнецова

15:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Центральный госархив Удмуртии опубликовал письмо художника Васнецова
15:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: ЦГА УР
81
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В 1906 году мастер отказался от написания иконы для строящейся Михайловской церкви.

Ижевск. Удмуртия. Центральный госархив Удмуртии опубликовал уникальный документ — подлинное письмо выдающегося русского живописца Виктора Васнецова. Документ хранится в фонде Михайло-Архангельской церкви Ижевского завода.

В 1906 году Комитет по постройке храма во имя Святого Архангела Михаила обратился к известному мастеру с просьбой написать икону для строящегося Михайловского храма в Ижевском заводе. К тому времени 58-летний художник имел за плечами росписи Владимирского собора в Киеве, храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге и собора Александра Невского в Варшаве.

В ответном письме, датированном 26 ноября 1906 года, Васнецов дал положительный отзыв иконописной мастерской художника-реставратора Виктора Гурьянова, работавшей до этого над реставрацией «Троицы» Андрея Рублёва. Сам Васнецов от написания образа архангела Михаила отказался из-за плотного графика.

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15:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история