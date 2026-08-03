Ижевск. Удмуртия. 1 августа в Удмуртии прошли два национальных праздника. В парке Можги состоялся удмуртский межрегиональный праздник нового урожая «Выль», сообщает портал udmurt.ru.

Центральной площадкой стала ярмарка «Ужам ужлэн емышез», где крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели из Удмуртии, Татарстана и Башкортостана представили новый урожай. Гости могли не только приобрести свежие овощи, фрукты, мёд и другие товары, но и продегустировать их. Рядом работала выставка-конкурс «Паймымон емышъёс», на которой демонстрировались самые необычные плоды овощных культур, а также композиции и поделки из растительных материалов.

А в деревне Мари-Гондырево Алнашского района прошёл «Угинде» — древний обрядовый праздник, когда марийцы благодарили землю за урожай и пекли первый каравай из муки нового помола. Об этом «Сусанину» рассказал председатель УР ОО марийского народа, проживающего в УР, «Одо Мари Ушем» и Городской ОО "Ижевск Мари" Николай Ямаков.

«В одну из 14-ти марийских деревень Удмуртии приехали марийские коллективы из районов, а также гости из соседнего Татарстана. С хлебом и солью встретили их активисты деревни и в ответ на обновлённой сцене получили свежевыпеченный хлеб от друзей. Деревня маленькая, клуба нет, но желание маригондыревцев радушно встретить гостей было большое. И это удалось!», — написал Николай Ямаков.

Он отметил, что проведённое общественно-значимое мероприятие «Угинде» в Мари-Гондырево в очередной раз подтвердило свою значимость как важного культурного события в Удмуртии, Вятско-Камском регионе, которое реализовывалось для укрепления связи между поколениями, сохранения самобытности марийского народа, дружбы и согласия народов.