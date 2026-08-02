Красногорское. Удмуртия. Ремонт Покровского храма в селе Красногорском Удмуртской Республики идёт по плану. Об этом в соцсетях сообщила глава Красногорского района Любовь Сергеева.

«Подрядчик занимается обновлением кровли. Уже можно увидеть, что цвет кровли — небесно-голубой. И это неслучайно. Именно синий и голубой цвет - символ чистоты и покровов Богородицы. Напомню, что окончание работ по ремонту храма запланировано на октябрь 2026 года», — написала глава района.

Она отметила, что по ремонту ведётся авторский надзор и научное руководство. Организация, которая ведёт работы имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление таких работ.