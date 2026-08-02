Глазов. Удмуртия. Лэнд-арт объекты, которые восхищали гостей межрегионального удмуртского национального праздника Гербер, поселились в историко-культурном парке «ДондыДор». Об этом сообщила администрация Глазовского района.

«Каждая работа — это история, легенда и взгляд мастера на культуру нашей земли. Теперь они стали частью парка и уже ждут гостей. Здесь можно неспешно прогуляться, рассмотреть каждую работу, узнать её историю и, конечно, сделать красивые фотографии на память», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 августа прогулку по парку можно будет совместить с посещением этнокультурного фестиваля «Тыло толэзь» и «Шунды кужым» (6+).