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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лэнд-арт объекты минувшего Гербера в Удмуртии переехали в парк «ДондыДор»

13:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Лэнд-арт объекты минувшего Гербера в Удмуртии переехали в парк «ДондыДор»
13:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Глазовский район\n#парки\n#скульптуры
Источник фото: "ДондыДор"
46
0

Скульптуры из дерева иллюстрируют легенды местной земли.

Глазов. Удмуртия. Лэнд-арт объекты, которые восхищали гостей межрегионального удмуртского национального праздника Гербер, поселились в историко-культурном парке «ДондыДор». Об этом сообщила администрация Глазовского района.

«Каждая работа — это история, легенда и взгляд мастера на культуру нашей земли. Теперь они стали частью парка и уже ждут гостей. Здесь можно неспешно прогуляться, рассмотреть каждую работу, узнать её историю и, конечно, сделать красивые фотографии на память», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 августа прогулку по парку можно будет совместить с посещением этнокультурного фестиваля «Тыло толэзь» и «Шунды кужым» (6+).

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13:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Глазовский район\n#парки\n#скульптуры