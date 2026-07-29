Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоялась рабочая встреча по вопросам возрождения Петропавловской колокольни. Участие в ней приняли епископ Сарапульский и Можгинский Павел, министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров, представители Сарапульской епархии и технические специалисты.

На совещании обсудили промежуточные итоги текущего года. В настоящее время ведутся работы по усилению кирпичной кладки. Следующий этап — разбор проёмов и заливка монолитной плиты пола, которая соединит фундаменты и обеспечит надёжность конструкции для будущей 70-метровой колокольни.

Участники встречи утвердили планы до конца 2026 года и наметили график на следующий год. Особое внимание уделили вопросу колоколов — их планируется заказать в 2027 году. В связи с этим в ближайшее время стартует сбор средств.