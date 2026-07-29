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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Колокола для Петропавловской колокольни в Сарапуле планируют заказать в 2027 году

12:28, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Колокола для Петропавловской колокольни в Сарапуле планируют заказать в 2027 году
12:28, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Петропавловская колокольня
Источник фото: Администрация Сарапула
44
0

Сейчас на объекте готовятся к заливке монолитной плиты пола.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоялась рабочая встреча по вопросам возрождения Петропавловской колокольни. Участие в ней приняли епископ Сарапульский и Можгинский Павел, министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров, представители Сарапульской епархии и технические специалисты.

На совещании обсудили промежуточные итоги текущего года. В настоящее время ведутся работы по усилению кирпичной кладки. Следующий этап — разбор проёмов и заливка монолитной плиты пола, которая соединит фундаменты и обеспечит надёжность конструкции для будущей 70-метровой колокольни.

Участники встречи утвердили планы до конца 2026 года и наметили график на следующий год. Особое внимание уделили вопросу колоколов — их планируется заказать в 2027 году. В связи с этим в ближайшее время стартует сбор средств.

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12:28, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Петропавловская колокольня