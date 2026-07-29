Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вновь проведут Чемпионат России по автозвуку (6+). Об этом сообщается в соцсетях музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске.

Финал чемпионата пройдёт 1 августа с 12:00 до 16:00 на территории музея-усадьбы П. И. Чайковского. Участники представят автомобили с профессионально настроенными аудиосистемами. Гости познакомятся с культурой автозвука, увидят тюнингованные машины и пообщаются с их владельцами.

Кажется, что автомобили с современной акустикой и старинная усадьба XIX века совсем из разных миров, но именно в этом противопоставлении и заключается особая изюминка. Есть и то, что объединяет эти два мира: и в классической музыке, и в автозвуке главное — это качество звучания: чистота, баланс, глубина и умение услышать музыку во всех деталях.

«Важно, что это событие не нарушает усадебный уклад музея. Напротив, оно добавляет в историческое пространство новый городской ритм, современный колорит и показывает, что музей может быть местом встречи разных эпох, интересов и аудиторий», — отмечают организаторы.

Они уверены, что Пётр Ильич Чайковский был открыт ко всему новому и внимателен к техническим открытиям своего времени, поэтому такой формат мог бы его заинтересовать.

Напомним, что впервые этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу (6+) провели в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского 26 июля 2025 года. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч зрителей, и появилась идея проводить здесь Чемпионат ежегодно.