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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Чемпионат России по автозвуку второй раз проведут в Воткинске

09:40, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Чемпионат России по автозвуку второй раз проведут в Воткинске
09:40, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#музыка\n#автомобили
Источник фото: ИИ
33
0

Традиционно, автомобили с профессионально настроенными аудиосистемами можно будет увидеть на территории музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вновь проведут Чемпионат России по автозвуку (6+). Об этом сообщается в соцсетях музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске.

Финал чемпионата пройдёт 1 августа с 12:00 до 16:00 на территории музея-усадьбы П. И. Чайковского. Участники представят автомобили с профессионально настроенными аудиосистемами. Гости познакомятся с культурой автозвука, увидят тюнингованные машины и пообщаются с их владельцами.

Кажется, что автомобили с современной акустикой и старинная усадьба XIX века совсем из разных миров, но именно в этом противопоставлении и заключается особая изюминка. Есть и то, что объединяет эти два мира: и в классической музыке, и в автозвуке главное — это качество звучания: чистота, баланс, глубина и умение услышать музыку во всех деталях.

«Важно, что это событие не нарушает усадебный уклад музея. Напротив, оно добавляет в историческое пространство новый городской ритм, современный колорит и показывает, что музей может быть местом встречи разных эпох, интересов и аудиторий», — отмечают организаторы.

Они уверены, что Пётр Ильич Чайковский был открыт ко всему новому и внимателен к техническим открытиям своего времени, поэтому такой формат мог бы его заинтересовать.

Напомним, что впервые этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу (6+) провели в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского 26 июля 2025 года. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч зрителей, и появилась идея проводить здесь Чемпионат ежегодно.

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09:40, 29 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#музыка\n#автомобили