Удмуртия. Пассажиры самого длинного железнодорожного маршрута в России из Москвы во Владивосток смогут попробовать удмуртские перепечи. Об этом сообщают РИА Новости.

Состав будет находиться в пути около семи суток и за это время проедет по территории 20 субъектов России, в том числе, по Удмуртии. Для пассажиров поезда разработали фирменное меню, в которое вошли 20 блюд из каждого региона.

«Блюда будут вводиться в меню в зависимости от времени года. Здесь будут вятская осердница, дальневосточные набобахи и бянси, удмуртские перепечи, ярославский рыбник и многое другое», — говорится в сообщении.

Блюда из особого меню появятся в поезде «Владивосток — Москва» с 1 августа. Гастрономическая карта будет обновляться раз в три месяца.