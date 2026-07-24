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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пассажирам поезда «Москва — Владивосток» будут подавать удмуртские перепечи

14:31, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пассажирам поезда «Москва — Владивосток» будут подавать удмуртские перепечи
14:31, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Удмуртия\n#перепечи\n#удмуртская кухня\n#поезд\n#Москва\n#Владивосток\n#РЖД\n#внутренний туризм
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В меню вошли 20 блюд из каждого региона по пути.

Удмуртия. Пассажиры самого длинного железнодорожного маршрута в России из Москвы во Владивосток смогут попробовать удмуртские перепечи. Об этом сообщают РИА Новости.

Состав будет находиться в пути около семи суток и за это время проедет по территории 20 субъектов России, в том числе, по Удмуртии. Для пассажиров поезда разработали фирменное меню, в которое вошли 20 блюд из каждого региона. 

«Блюда будут вводиться в меню в зависимости от времени года. Здесь будут вятская осердница, дальневосточные набобахи и бянси, удмуртские перепечи, ярославский рыбник и многое другое», — говорится в сообщении.

Блюда из особого меню появятся в поезде «Владивосток — Москва» с 1 августа. Гастрономическая карта будет обновляться раз в три месяца.

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14:31, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Удмуртия\n#перепечи\n#удмуртская кухня\n#поезд\n#Москва\n#Владивосток\n#РЖД\n#внутренний туризм