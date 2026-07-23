Игра. Удмуртия. В деревне Мувыр Игринского района Удмуртии 22 июля стартовал конкурс садово-парковой скульптуры «Природные шедевры» (18+). Об этом сообщает администрация муниципалитета.

В конкурсе участвую шесть команд из Ижевска, а также Игринского, Селтинского, Алнашского районов.

В команде от Игринского района Василий Кожевников, Николай Феоктистов, Андрей Елькин, Константин Усков. Они являются методистами отдела декоративно-прикладного искусства и ремёсел. За их плечами богатый опыт участия в конкурсах и выездных выставках-продажах как республиканского, так и межрегионального масштаба.

Отметим, в самом посёлке Игра действует этнопарк с деревянными фигурами героев удмуртского фольклора. Ранее проект благоустройства парка представили в Центре территориального развития Удмуртии.