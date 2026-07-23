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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Конкурс по созданию садово-парковой скульптуры проходит в Игринском районе Удмуртии

14:23, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Конкурс по созданию садово-парковой скульптуры проходит в Игринском районе Удмуртии
14:23, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#конкурс\n#скульптура
Источник фото: администрация Игринского района
26
0

В нём участвуют шесть команд из различных районов.

Игра. Удмуртия. В деревне Мувыр Игринского района Удмуртии 22 июля стартовал конкурс садово-парковой скульптуры «Природные шедевры» (18+). Об этом сообщает администрация муниципалитета.

В конкурсе участвую шесть команд из Ижевска, а также Игринского, Селтинского, Алнашского районов.

В команде от Игринского района Василий Кожевников, Николай Феоктистов, Андрей Елькин, Константин Усков. Они являются методистами отдела декоративно-прикладного искусства и ремёсел. За их плечами богатый опыт участия в конкурсах и выездных выставках-продажах как республиканского, так и межрегионального масштаба.

Отметим, в самом посёлке Игра действует этнопарк с деревянными фигурами героев удмуртского фольклора. Ранее проект благоустройства парка представили в Центре территориального развития Удмуртии.

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14:23, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#конкурс\n#скульптура