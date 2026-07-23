Кизнер. Удмуртия. Решением суда памятник В. И. Ленину в Кизнере передали в собственность администрации Кизнерского района. Об этом сообщают в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Ранее администрация района обратилась в суд с заявлением передать памятник в муниципальную собственность, мотивируя это тем, что «Ильич» оказался бесхозным.

«Бесхозяйной признается вещь, которая не имеет собственника, либо собственник которой неизвестен, либо от права собственности на которую собственник отказался», — пояснили в судейском сообществе.

Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил заявление администрации в полном объеме и передал памятник Кизнерскому району. Отмечается, что данное решение направлено на обеспечение сохранности и дальнейшего ухода за памятником, который имеет культурную и историческую ценность.