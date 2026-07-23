Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид

Бесхозный памятник Ленину в Кизнере передали районной администрации

10:00, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Бесхозный памятник Ленину в Кизнере передали районной администрации
10:00, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
5
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Кизнерский район\n#Ленин\n#памятник
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
5
0

Отмечается, что памятник имеет культурную и историческую ценность.

Кизнер. Удмуртия. Решением суда памятник В. И. Ленину в Кизнере передали в собственность администрации Кизнерского района. Об этом сообщают в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Ранее администрация района обратилась в суд с заявлением передать памятник в муниципальную собственность, мотивируя это тем, что «Ильич» оказался бесхозным.

«Бесхозяйной признается вещь, которая не имеет собственника, либо собственник которой неизвестен, либо от права собственности на которую собственник отказался», — пояснили в судейском сообществе.

Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил заявление администрации в полном объеме и передал памятник Кизнерскому району. Отмечается, что данное решение направлено на обеспечение сохранности и дальнейшего ухода за памятником, который имеет культурную и историческую ценность.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
5
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Кизнерский район\n#Ленин\n#памятник