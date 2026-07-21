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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Театр танца из Воткинска примет участие в телепроекте канала «Россия-Культура»

12:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Театр танца из Воткинска примет участие в телепроекте канала «Россия-Культура»
12:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
62
0
#Удмуртия\n#культура\n#Воткинск
Источник фото: Министерство культуры Удмуртии
62
0

Коллектив «Краски» вошёл в число 80 участников восьмого сезона телепроекта «Большие и маленькие».

Воткинск. Удмуртия. Театр танца «Краски» из Воткинска примет участие в восьмом сезоне телепроекта «Большие и маленькие» (0+) телеканала «Россия-Культура». Об этом сообщает Министерство культуры Удмуртии.

Съёмки программы стартовали на «Мосфильме». В новый сезон отобрали 80 хореографических коллективов из 800 заявок со всей России. Среди участников оказались и юные танцоры из Удмуртии.

В проекте участвуют дети и подростки от 4 до 18 лет. Они представляют различные направления хореографии, включая классический балет, народный и современный танец, спортивную и эстрадную хореографию.

Ведущей программы стала народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Первый выпуск восьмого сезона «Больших и маленьких» покажут 5 сентября на телеканале «Россия-Культура».

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12:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
62
0
#Удмуртия\n#культура\n#Воткинск