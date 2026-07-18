Ижевск. Удмуртия. Стали известны условия приватизации объекта культурного наследия федерального значения «Дом лятушевича» в Ижевске по адресу: улица Вадима Сивкова, 180. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова опубликовано на сайте udmurt.ru.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно о планах продать «Дом Лятушевича» для его дальнейшей реставрации. В начале лета Госсовет Удмуртии согласовал план приватизации памятника архитектуры.

В данный момент «Дом Лятушевича», построенный в 1807 году по проекту архитектора Семёна Дудина, находится в оперативном управлении Национальной библиотеки Удмуртии.

Объект общей площадью 468,5 кв. м планируют приватизировать путём продажи на аукционе. Покупатель в течение года должен разработать проектную документацию, предусматривающую работы по укреплению стен, перекрытий, устройство отмостки и системы водоотведения с крыши, оконных и дверных заполнений, системы отопления здания, реставрации фасадов и внутренних интерьеров.

Сами работы должны быть проведены в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи.

Минимальная цена продажи «Дома Лятушевича» составит один рубль.