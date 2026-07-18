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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Стали известны условия приватизации «Дома Лятушевича» в Ижевске

17:39, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Стали известны условия приватизации «Дома Лятушевича» в Ижевске
17:39, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#Дом Лятушевича\n#культурное наследие\n#приватизация\n#аукцион\n#реставрация
Источник фото: Яндекс Карты
147
0

Минимальная цена продажи — один рубль.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны условия приватизации объекта культурного наследия федерального значения «Дом лятушевича» в Ижевске по адресу: улица Вадима Сивкова, 180. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова опубликовано на сайте udmurt.ru.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно о планах продать «Дом Лятушевича» для его дальнейшей реставрации. В начале лета Госсовет Удмуртии согласовал план приватизации памятника архитектуры.

В данный момент «Дом Лятушевича», построенный в 1807 году по проекту архитектора Семёна Дудина, находится в оперативном управлении Национальной библиотеки Удмуртии.

Объект общей площадью 468,5 кв. м планируют приватизировать путём продажи на аукционе. Покупатель в течение года должен разработать проектную документацию, предусматривающую работы по укреплению стен, перекрытий, устройство отмостки и системы водоотведения с крыши, оконных и дверных заполнений, системы отопления здания, реставрации фасадов и внутренних интерьеров.

Сами работы должны быть проведены в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи.

Минимальная цена продажи «Дома Лятушевича» составит один рубль.

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17:39, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#Дом Лятушевича\n#культурное наследие\n#приватизация\n#аукцион\n#реставрация