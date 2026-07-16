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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Удмуртии с 21 по 23 августа

11:20, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Удмуртии с 21 по 23 августа
11:20, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Удмуртия\n#культура\n#фестиваль\n#музыка
Источник фото: ИИ
45
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Уличные концерты проведут в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. В конце августа в Удмуртию в шестой раз приедет фестиваль «Музыкальная экспедиция» (0+). Об этом сообщает Удмуртская государственная филармония.

В 2026 году художественным руководителем фестиваля стал всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. С 21 по 23 августа фестиваль вновь соберёт выдающихся музыкантов, в том числе перед зрителями выступит Государственный симфонический оркестр Удмуртии.

Концерты состоятся:

  • 21 августа в Пушкинском саду в Сарапуле;
  • 22 августа во дворике Национального музея Удмуртии в Ижевске;
  • 23 августа в Музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске.

0+

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11:20, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Удмуртия\n#культура\n#фестиваль\n#музыка