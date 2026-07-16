Ижевск. Удмуртия. В конце августа в Удмуртию в шестой раз приедет фестиваль «Музыкальная экспедиция» (0+). Об этом сообщает Удмуртская государственная филармония.

В 2026 году художественным руководителем фестиваля стал всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. С 21 по 23 августа фестиваль вновь соберёт выдающихся музыкантов, в том числе перед зрителями выступит Государственный симфонический оркестр Удмуртии.

Концерты состоятся:

21 августа в Пушкинском саду в Сарапуле;

22 августа во дворике Национального музея Удмуртии в Ижевске;

23 августа в Музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске.

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