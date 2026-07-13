Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установили новый знак, обозначающий крайнюю восточную точку республики. Мероприятие приурочили к 70-летию Удмуртского отделения Русского географического общества. Об этом сообщается в группе «Удмуртия. Абрис | Блог Аллы Долгановой» в ВК.

Ранее знак на протяжении 25 лет ошибочно стоял в Камбарском районе. Фактически восточный край республики находится в Воткинском районе, на территории ООПТ «Левина гора». Координаты были проверены географами и геодезистами, после чего установлен новый знак.

GPS-координаты нового знака: 57.035053, 54.412209.