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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии установили новый знак крайней восточной точки республики

12:03, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии установили новый знак крайней восточной точки республики
12:03, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
409
0
#Удмуртия\n#география
Источник фото: Алла Долганова
409
0

Предыдущий знак четверть века стоял в Камбарском районе ошибочно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установили новый знак, обозначающий крайнюю восточную точку республики. Мероприятие приурочили к 70-летию Удмуртского отделения Русского географического общества. Об этом сообщается в группе «Удмуртия. Абрис | Блог Аллы Долгановой» в ВК.

Ранее знак на протяжении 25 лет ошибочно стоял в Камбарском районе. Фактически восточный край республики находится в Воткинском районе, на территории ООПТ «Левина гора». Координаты были проверены географами и геодезистами, после чего установлен новый знак.

GPS-координаты нового знака: 57.035053, 54.412209.

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12:03, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
409
0
#Удмуртия\n#география