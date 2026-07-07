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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртский «Гербер» состоялся на ВДНХ

17:30, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртский «Гербер» состоялся на ВДНХ
17:30, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
57
0
#ВДНХ\n#Москва\n#Гербер
Источник фото: Пресс-служба мэра Москвы
57
0

Около 30 тысяч человек собрались на мероприятии.

Москва. Удмуртский национальный праздник «Гербер» открыл музыкальную программу фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» (0+) на ВДНХ. Мероприятие посетили около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

«Гербер» проходит в Москве уже много лет и по праву занимает достойное место среди ярких событий культурной жизни столицы, объединяющих людей разных национальностей», — поприветствовал гостей представитель столичного Департамента национальной политики Валерий Мищенко.

На главной сцене выступили творческие коллективы Удмуртии. Для гостей работали мастер-классы по народным промыслам, выставка-ярмарка ремесел, этномарафон «Валче» («Вместе»), лекции и кинопоказы. Более 100 волонтеров помогали гостям знакомиться с культурой Удмуртии.

Постпред главы Удмуртской Республики при президенте Дарья Сунцова подчеркнула значимость события: «Для нас важно, что сегодня тысячи москвичей открывают для себя Удмуртию, узнают ее историю и видят республику многогранной и динамично развивающейся».

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17:30, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
57
0
#ВДНХ\n#Москва\n#Гербер