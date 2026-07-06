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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Хибла Герзмава выступила в Ижевске

12:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Хибла Герзмава выступила в Ижевске
12:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
110
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестивали
Источник фото: Руслан Хисамутдинов (Удмуртская филармония)
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Ей аккомпанировал БДО под управлением Петра Востокова.

Ижевск. Удмуртия. Народная артистка России, Народная артистка Абхазии Хибла Герзмава выступила в Ижевске на стадионе «Динамо». В финале 69 фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» ей аккомпанировал Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Вместе они исполнили джазовые советские шлягеры 1930-70-ых годов. Хибла Леварсовна призналась «Сусанину», что Пётр Ильич Чайковский — это специальная линия в её жизни.

«Это Консерватория имени П. И. Чайковского. И это первое Гран-при в истории Международного конкурса имени Чайковского. И мне очень приятно быть здесь. Мы с Петром Востоковым привезли очень интересную программу — советские песни в джазе. Мне кажется, Петру Ильичу понравилось бы», — сказала артистка.

Стадион искупал гостей Ижевска в овациях. Зрители аплодировали стоя, убедив народную артистку спеть на бис.

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12:40, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестивали