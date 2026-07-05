Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках 69-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+) Государственный симфонический оркестр Удмуртии под открытым небом исполнил программу «Симфо-рок. Избранное».

Концерт состоялся 4 июля на стадионе «Динамо». Вместе с приглашёнными гостями оркестр исполнил песни группы «Кино», «Ленинград», «Король и Шут», AC/DC и многих других. Также музыканты сыграли песню «Moscow Calling» («Москва вызывает») группы «Gorky Park» («Парк Горького»).

В завершении концерта оркестр выступил вместе с рок-группой из Санкт-Петербурга «БЕZ Б». И чтобы коллективы максимально сыгрались, фронтмен группы Сергей Васильевский надел на дирижёра оркестра Льва Накарякова косуху.

«Лично для меня приятно играть сегодня вместе с симфоническим оркестром на этом прекрасном фестивале, поскольку для меня Удмуртия и Ижевск — это место силы и какой-то магии. И то, что у нас получается сыграть с оркестром, — это неотъемлемая часть магии и пути, которая привела нас сегодня сюда. В русском языке термин "рок" означает не только какой-то музыкальный жанр, а определённый жизненный путь, как говорят, "злой" или "добрый" рок. Поэтому всё, что здесь происходит, лично в моём восприятии происходит именно по какому-то пути и определённому рок-маршруту. И это классно. Я не мог представить, что мы станем частью такого большого фестиваля классической музыки, но очень приятно, что это не просто можно представить, а осуществить», — рассказал фронтмен рок-группы «БЕZ Б» Сергей Васильевский.