Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков поздравил коллектив Сарапульского радиозавода со 126-летним юбилеем. В своём посте в соцсетях он также сообщил о запуске нового социального проекта по озеленению города и присвоении историческому дереву особого статуса.

По словам градоначальника, завод на протяжении многих лет остаётся не только градообразующим предприятием, но и хранителем традиций. В честь юбилея было объявлено о старте проекта озеленения города «Зелёная смена» (18+).

Ключевым моментом церемонии стало наречение дуба, посаженного в 1970-х годах бывшим директором Иваном Романенко, «Дубом-хранителем».