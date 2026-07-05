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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Посаженный в 70-х годах дуб стал «хранителем» Сарапульского радиозавода

11:05, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Посаженный в 70-х годах дуб стал «хранителем» Сарапульского радиозавода
11:05, 05 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: Виктор Шестаков
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Статус дереву присвоили в день 126-летия предприятия.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков поздравил коллектив Сарапульского радиозавода со 126-летним юбилеем. В своём посте в соцсетях он также сообщил о запуске нового социального проекта по озеленению города и присвоении историческому дереву особого статуса.

По словам градоначальника, завод на протяжении многих лет остаётся не только градообразующим предприятием, но и хранителем традиций. В честь юбилея было объявлено о старте проекта озеленения города «Зелёная смена» (18+).

Ключевым моментом церемонии стало наречение дуба, посаженного в 1970-х годах бывшим директором Иваном Романенко, «Дубом-хранителем».