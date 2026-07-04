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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Орган в Ижевске прозвучал на стадионе впервые в России

16:48, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Орган в Ижевске прозвучал на стадионе впервые в России
16:48, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#фестивали\n#Пётр Ильич Чайковский\n#музыка
Источник фото: ИА «Сусанин»
52
0

Тимур Халиуллин выступил с симфоническим оркестром в рамках фестиваля «На родине Чайковского».

Ижевск. Удмуртия. Впервые в России орган прозвучал на открытом стадионе. Это произошло в рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (12+) в Ижевске.

Партию на органе исполнил уроженец Ижевска Тимур Халиуллин, артист Московского международного Дома музыки, солист Белгородской и Курской филармоний. Вместе с ним на сцене был Государственный симфонический оркестр Удмуртии под управлением маэстро Николая Роготнева.

Концерт открыла «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Тимур Халиуллин также исполнил на органе популярные произведения из балетов Чайковского. В увертюре «Ромео и Джульетта» орган заменил партию духовых инструментов, перенеся слушателей в эпоху героев всемирно известной трагедии.

В финале концерта стадион сотрясла «Праздничная прелюдия» (Festliches Präludium) Рихарда Штрауса. Публика неистовствовала настолько, что музыканты исполнили на бис финал монументального произведения.

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16:48, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#фестивали\n#Пётр Ильич Чайковский\n#музыка