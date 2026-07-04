Ижевск. Удмуртия. Впервые в России орган прозвучал на открытом стадионе. Это произошло в рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (12+) в Ижевске.

Партию на органе исполнил уроженец Ижевска Тимур Халиуллин, артист Московского международного Дома музыки, солист Белгородской и Курской филармоний. Вместе с ним на сцене был Государственный симфонический оркестр Удмуртии под управлением маэстро Николая Роготнева.

Концерт открыла «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Тимур Халиуллин также исполнил на органе популярные произведения из балетов Чайковского. В увертюре «Ромео и Джульетта» орган заменил партию духовых инструментов, перенеся слушателей в эпоху героев всемирно известной трагедии.

В финале концерта стадион сотрясла «Праздничная прелюдия» (Festliches Präludium) Рихарда Штрауса. Публика неистовствовала настолько, что музыканты исполнили на бис финал монументального произведения.