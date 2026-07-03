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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пять достопримечательностей Удмуртии претендуют на всероссийскую премию туризма

16:30, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Пять достопримечательностей Удмуртии претендуют на всероссийскую премию туризма
16:30, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
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#культура\n#культура Удмуртии\n#Удмуртия\n#перепечи\n#внутренний туризм\n#туризм
Источник фото: Пресс-служба главы Удмуртии
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Проголосовать за достопримечательности региона можно на сайте премии.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика выдвинула туристические бренды и достопримечательности региона на участие во Всероссийской туристической премии «Рашн Тревелер Эвордс» / Russian Traveler Award (18+). По информации пресс-службы главы Удмуртии, в этом году от Удмуртии на победу претендуют:

- «Купеческий экспресс» в номинации «Экскурсионный маршрут».
- «Всемирный день пельменя» в номинации «Фестиваль/праздник».
- Перепечи в номинации «Национальное блюдо». 
- Гора Мыргетон в номинации «Природный объект».
- Музейно-выставочный комплекс Сарапульского электрогенераторного завода в номинации «Промтуризм». 

«Номинации на премию отражают ключевые туристические магниты Удмуртии: гастрономию, промышленный туризм, эко-туризм, качественные турмаршруты и фестивали, которые собирают в республике тысячи гостей и создают возможность качественного отдыха для ее жителей», — отмечает министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. 

Проголосовать может любой желающий по ссылке

Напомним, в 2024 году удмуртские пельмени победили в номинации «Национальное блюдо», а в 2025-м в номинации «Экскурсионный маршрут» серебро получил ретропоезд «Чайковский экспресс».

 

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16:30, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#культура\n#культура Удмуртии\n#Удмуртия\n#перепечи\n#внутренний туризм\n#туризм