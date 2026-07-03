Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика выдвинула туристические бренды и достопримечательности региона на участие во Всероссийской туристической премии «Рашн Тревелер Эвордс» / Russian Traveler Award (18+). По информации пресс-службы главы Удмуртии, в этом году от Удмуртии на победу претендуют:

- «Купеческий экспресс» в номинации «Экскурсионный маршрут».

- «Всемирный день пельменя» в номинации «Фестиваль/праздник».

- Перепечи в номинации «Национальное блюдо».

- Гора Мыргетон в номинации «Природный объект».

- Музейно-выставочный комплекс Сарапульского электрогенераторного завода в номинации «Промтуризм».



«Номинации на премию отражают ключевые туристические магниты Удмуртии: гастрономию, промышленный туризм, эко-туризм, качественные турмаршруты и фестивали, которые собирают в республике тысячи гостей и создают возможность качественного отдыха для ее жителей», — отмечает министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Проголосовать может любой желающий по ссылке.

Напомним, в 2024 году удмуртские пельмени победили в номинации «Национальное блюдо», а в 2025-м в номинации «Экскурсионный маршрут» серебро получил ретропоезд «Чайковский экспресс».