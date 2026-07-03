Ижевск. Удмуртия. Одна из песен ансамбля «Бабушки из Бураново», записанных в ходе музыкальной экспедиции в Удмуртии, войдёт в финал проекта Олега Газманова «Родники. Истоки» (0+). Об этом передаёт ТАСС.

Претенденткой на выход в финал проекта стала колыбельная «Чагыр, чагыр, дыдыке» («Сизый-сизый голубок»), которую полюбили жители Удмуртии. Композиция является классикой удмуртского фольклора и звучит как в традиционном исполнении а капелла, так и в современной обработке национальных музыкальных коллективов.

Отмечается, что в проекте Газманова принимают участие пять регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский и Алтайский края, а также Архангельская и Вологодская области. Отобранные композиции прозвучат 20 октября в Москве на большом концерте, который состоится на сцене театра Надежды Бабкиной «Русская песня».