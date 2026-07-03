Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Песня «Бабушек из Бураново» войдёт в финал проекта «Родники. Истоки»

12:10, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Песня «Бабушек из Бураново» войдёт в финал проекта «Родники. Истоки»
12:10, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
51
0
#Удмуртия\n#Бабушки из Бураново
Источник фото: ИА "Сусанин"
51
0

Прославленный коллектив исполнил песню «Чагыр, чагыр, дыдыке».

Ижевск. Удмуртия. Одна из песен ансамбля «Бабушки из Бураново», записанных в ходе музыкальной экспедиции в Удмуртии, войдёт в финал проекта Олега Газманова «Родники. Истоки» (0+). Об этом передаёт ТАСС.

Претенденткой на выход в финал проекта стала колыбельная «Чагыр, чагыр, дыдыке» («Сизый-сизый голубок»), которую полюбили жители Удмуртии. Композиция является классикой удмуртского фольклора и звучит как в традиционном исполнении а капелла, так и в современной обработке национальных музыкальных коллективов.

Отмечается, что в проекте Газманова принимают участие пять регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский и Алтайский края, а также Архангельская и Вологодская области. Отобранные композиции прозвучат 20 октября в Москве на большом концерте, который состоится на сцене театра Надежды Бабкиной «Русская песня».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:10, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
51
0
#Удмуртия\n#Бабушки из Бураново