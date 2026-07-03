Ижевск. Удмуртия. 2 июля на стадионе «Динамо» состоялся первый стадионный концерт в рамках 69 фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (12+). На сцене выступил Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением дирижёра Джереми Уолкера (Лондон), который впервые посетил родину Петра Ильича Чайковского.

Программа была посвящена музыке эпохи барокко — «[Neo]Барокко». Слушателям были представлены произведения Генделя, Баха, Вивальди, Барбера, Уорлока и Холста.

«Эта программа композиторов эпохи барокко и композиторов XX и XXI веков. Это программа-размышление о том, как современные композиторы относились к музыке барокко, как эта музыка вдохновила их», — рассказал дирижёр.

Он признался, что впервые в Удмуртии, хотя живёт в России уже десять лет, поэтому хорошо говорит на русском.

«В сентябре будет 10 лет, как я живу здесь. Я учился в Московской консерватории. У меня ещё и жена русская. Наверное, это первая причина, есть с кем поговорить», — сказал Джереми Уолкер.

Говоря о музыке Чайковского, он подчеркнул, что в ней звучит русская душа.

«Звучит не только душа, это звучит сама Россия. Там всё есть, можно найти и боль, и страсть, и радость, и глубину души, и такую огромную, масштабную, тонкую философию. Это только в русской музыке можно найти и именно у Петра Ильича Чайковского», — отметил маэстро.

Также он сказал, что у него есть небольшая миссия — раскрывать английскую классику, потому что даже в Великобритании её почему-то мало играют. Поэтому в программу он включил произведения Питера Уорлока и Густава Холста.