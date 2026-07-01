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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Концерты на стадионе «Динамо» в Ижевске в рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского» состоятся в любую погоду

17:35, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Концерты на стадионе «Динамо» в Ижевске в рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского» состоятся в любую погоду
17:35, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестиваль\n#классическая музыка\n#концерты
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Зрителям рекомендуют взять вместо зонтиков дождевики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не планируют отменять концерты на стадионе «Динамо» в рамках фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+) из-за неподходящей погоды. Об этом сообщила Удмуртская государственная филармония.

Напомним, что расширенный фестиваль стартовал в Ижевске 25 июня. До 5 июля на Центральной площади и набережной города ежедневно проводятся бесплатные развлекательные мероприятия и концерты.

Несмотря на расширение формата, организаторы сохранили ряд платных концертов на стадионе «Динамо», на которых выступают известные артисты. Со 2 по 5 июля на стадионе проведут 5 концертов (6+), и организаторы не намерены отменять их из-за возможных дождей.

Артисты выступят при любой погоде, потому зрителям рекомендуют брать с собой дождевики. Зонты лучше оставить дома, так как при таком количестве народу они могут быть небезопасны и будут закрывать обзор другим людям. 

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17:35, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фестиваль\n#классическая музыка\n#концерты