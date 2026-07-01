Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не планируют отменять концерты на стадионе «Динамо» в рамках фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+) из-за неподходящей погоды. Об этом сообщила Удмуртская государственная филармония.

Напомним, что расширенный фестиваль стартовал в Ижевске 25 июня. До 5 июля на Центральной площади и набережной города ежедневно проводятся бесплатные развлекательные мероприятия и концерты.

Несмотря на расширение формата, организаторы сохранили ряд платных концертов на стадионе «Динамо», на которых выступают известные артисты. Со 2 по 5 июля на стадионе проведут 5 концертов (6+), и организаторы не намерены отменять их из-за возможных дождей.

Артисты выступят при любой погоде, потому зрителям рекомендуют брать с собой дождевики. Зонты лучше оставить дома, так как при таком количестве народу они могут быть небезопасны и будут закрывать обзор другим людям.