Ижевск. Удмуртия. В Музее искусств Удмуртии откроется персональная юбилейная выставка «До встречи. Энвиль» (0+). Как сообщает учреждение культуры, она будет посвящена памяти известного ижевского художника и общественного деятеля Энвиля Владимировича Касимова (1961 – 2020). В экспозицию войдут живопись, графика и арт-объекты разных лет из коллекции музея, собрания семьи автора и редакции ИА «Сусанин».

Открывают выставку ранние реалистические работы — учебные штудии художника, созданные в 1980-е годы — время его обучения на художественно-графическом факультете УдГУ и в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова.

Далее представлена трансформация и становление творчества художника, его переход от реалистического восприятия мира к экспериментам с формой и содержанием. Так, главные залы выставки представляют зрелого мастера-концептуалиста, философа и мистификатора. Здесь экспонируется его знаменитая живописная серия «Детское», а также полотна с изображением животных, фруктов и овощей.

Выставка включает в себя наиболее интересные работы из знаковых серий Касимова, каждая из которых стала своеобразным этапом в его творчестве. «Функция искусства — не изображать, а осмыслять, это один из способов познания мира. Серийность моих работ — это способ показать, как сейчас работают соцсети, интернет, информационное пространство», — говорил художник.

Подобно многим выдающимся авторам ХХ века, Энвиль Касимов всегда был готов к самым смелым экспериментам в искусстве, что неизменно приводило к тому, что мир вокруг него менялся.

Напомним, Энвиль Владимирович был одним из отцов-основателей «Сусанина». Он ушёл из жизни летом 2020 года в возрасте 59 лет.

В последние годы он руководил старейшей газетой республики «Удмуртская правда». По мнению коллег, он был самым сильным редактором нового столетия.

В январе 2021 года состоялась выставка «Начало», приуроченная к 60-летию человека, мало кого оставлявшего равнодушным.

Новая выставка посвящена 65-летию со дня рождения мастера.

Выставка «До встречи. Энвиль» будет ждать гостей с 4 июля по 6 сентября 2026 года.