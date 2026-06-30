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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртское «Застолье» представят на всероссийском фестивале уличного искусства

15:26, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртское «Застолье» представят на всероссийском фестивале уличного искусства
15:26, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
403
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#стрит-арт\n#Ижевск. Удмуртия\n#граффити
Источник фото: Министерство молодёжной политики Удмуртии
403
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А Ижевск получит новый мурал.

Ижевск. Удмуртия. Эскиз удмуртского художника Дмитрия Костицына «Застолье» прошёл в финал VII сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» (18+).

«Мне было предложено поучаствовать в конкурсе, было желание победить. С моей стороны был креатив, предложено несколько эскизов, подана заявка. Пришло сообщение, что я прошёл и начали обсуждать, как это будет реализовываться. Планируется сделать арт на жилом доме либо на общежитии», — поделился Дмитрий с ИА «Сусанин».

В «Застолье» отражены кулинарные традиции Удмуртии, гостеприимные обычаи, передача культуры сквозь поколения.

Для Дмитрия это не первый фестиваль. В 2024 году побеждал в номинации «Труд крут» в рамках «ФормАрт» с работой, посвящённой студенческим отрядам Удмуртии.

Финал «ФормАРТ» пройдёт в августе в Кирове (18+). Победители получат от 100 до 200 тысяч на реализацию творческих планов.

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15:26, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
403
0
#стрит-арт\n#Ижевск. Удмуртия\n#граффити