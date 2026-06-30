Ижевск. Удмуртия. Эскиз удмуртского художника Дмитрия Костицына «Застолье» прошёл в финал VII сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» (18+).

«Мне было предложено поучаствовать в конкурсе, было желание победить. С моей стороны был креатив, предложено несколько эскизов, подана заявка. Пришло сообщение, что я прошёл и начали обсуждать, как это будет реализовываться. Планируется сделать арт на жилом доме либо на общежитии», — поделился Дмитрий с ИА «Сусанин».

В «Застолье» отражены кулинарные традиции Удмуртии, гостеприимные обычаи, передача культуры сквозь поколения.

Для Дмитрия это не первый фестиваль. В 2024 году побеждал в номинации «Труд крут» в рамках «ФормАрт» с работой, посвящённой студенческим отрядам Удмуртии.

Финал «ФормАРТ» пройдёт в августе в Кирове (18+). Победители получат от 100 до 200 тысяч на реализацию творческих планов.