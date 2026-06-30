Ижевск. Удмуртия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился новым объектом культурного наследия из Удмуртии. Об этом сообщает Агентство по госохране ОКН республики.

«Одним из результатов работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в этом году стало включение выявленного объекта «Территориальное святилище среднечепецких удмуртов Губервось (Гербервöсь) - 1» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Работа по включению памятника завершилась буквально на днях», — сообщили в госоргане.

Отмечается, что культовое место является капищем, основанным удмуртами примерно в XIII в. Такие культовые места — уникальные историко-культурные и природные объекты, являющиеся яркой частью нематериального наследия. Теперь указанный памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения в качестве достопримечательного места.