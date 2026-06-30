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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Древнее капище в Удмуртии включили в реестр объектов культурного наследия

10:20, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Древнее капище в Удмуртии включили в реестр объектов культурного наследия
10:20, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#религия\n#удмуртская культура\n#культурное наследие
Источник фото: АОКН УР
441
0

Расположено оно в Глазовском районе республики.

Ижевск. Удмуртия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился новым объектом культурного наследия из Удмуртии. Об этом сообщает Агентство по госохране ОКН республики.

«Одним из результатов работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в этом году стало включение выявленного объекта «Территориальное святилище среднечепецких удмуртов Губервось (Гербервöсь) - 1» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Работа по включению памятника завершилась буквально на днях», — сообщили в госоргане.

Отмечается, что культовое место является капищем, основанным удмуртами примерно в XIII в. Такие культовые места — уникальные историко-культурные и природные объекты, являющиеся яркой частью нематериального наследия. Теперь указанный памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения в качестве достопримечательного места.

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10:20, 30 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#религия\n#удмуртская культура\n#культурное наследие