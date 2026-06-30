Расположено оно в Глазовском районе республики.
Ижевск. Удмуртия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился новым объектом культурного наследия из Удмуртии. Об этом сообщает Агентство по госохране ОКН республики.
«Одним из результатов работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в этом году стало включение выявленного объекта «Территориальное святилище среднечепецких удмуртов Губервось (Гербервöсь) - 1» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Работа по включению памятника завершилась буквально на днях», — сообщили в госоргане.
Отмечается, что культовое место является капищем, основанным удмуртами примерно в XIII в. Такие культовые места — уникальные историко-культурные и природные объекты, являющиеся яркой частью нематериального наследия. Теперь указанный памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения в качестве достопримечательного места.
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