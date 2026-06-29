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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове на стене патриотического центра «Северный рубеж» появится мурал

16:29, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове на стене патриотического центра «Северный рубеж» появится мурал
16:29, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мурал
Источник фото: Сергей Коновалов
67
0

В здании бывшего спортзала ЧУСа идёт ремонт, созданием изображения занимаются победители фестиваля «Глазов стрит фест».

Глазов. Удмуртия. В Глазове продолжается обустройство молодёжного патриотического центра «Северный рубеж». Как сообщил глава города Сергей Коновалов, на здании появится мурал, а внутри будет установлено необходимое оборудование для тренировок — учебная штурмовая вышка, специальные скалодромы и другие объекты.

Помещение для центра выделено в бывшем спортзале Чепецкого управления строительства (ЧУС) на улице Динамо. Сейчас здесь идёт ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций и отделочные работы.

Над созданием мурала работают художники Роман Пуртов и Никита Наймушин — победители фестиваля «Глазов стрит фест», авторы муралов и арт-объектов в разных городах России.

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16:29, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мурал