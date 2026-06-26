Ижевск. Удмуртия. 69 фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» стартовал в Удмуртии (12+). Фестиваль открыл на набережной Ижевского пруда балет «Лебединое озеро».

«Такие фестивали должны быть, потому что высокое искусство должно быть ближе к народу, доступнее. Нам с вами очень сильно повезло — не все регионы могут похвастаться наличием имени, которое знают абсолютно в любом уголке мира. Тем более, что он является самым исполняемым композитором», — рассказал «Сусанину» директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского Алексей Фомин.

Главный дирижёр симфонического оркестра Николай Роготнев рассказал журналистам, что в начале своей истории фестиваль представлял из себя сугубо академические программы.

«Приглашённые солисты и оркестры обеих столиц, прославленные дирижёры. Постепенно наш фестиваль рос. Теперь это уже не только классика, но и джазовые концерты, и концерты для молодёжи и детей, оупен-эйры. А Удмуртию знают во всём мире благодаря двум именам — Калашников и Чайковский», — отметил Николай Серафимович.

Режиссёр-постановщик и главный балетмейстер театра Николай Маркелов рассказал, что в постановку вложил то же послание, что и его создатели — Чайковский, Петипа, Иванов.

«История Белого лебедя. Мировая история борьбы добра и зла. И, конечно же, добро побеждает», — сказал Николай Игорьевич.

Отметим, что при условии хорошей погоды каждый вечер по 5 июля на этой сцене на набережной в рамках фестиваля бесплатно будут выступать коллективы Оперного театра Удмуртии, Государственной филармонии и Государственного Национального театра УР.