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Фирменный стиль года 185-летия Чайковского разработали в Удмуртии

10:00, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Фирменный стиль года 185-летия Чайковского разработали в Удмуртии
10:00, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#дизайн\n#185-летие Чайковского
Источник фото: ЦТР УР
84
0

Основные цвета — оттенки синего «Глубокое озеро» и «Водная гладь».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали стиль празднования 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Об этом в соцсетях сообщает Центр территориального развития республики.

«В этом году весь музыкальный мир отмечает юбилей великого композитора. В честь важного события мы создали фирменный стиль, который будет использоваться при оформлении мероприятий, а также для рекламных и информационных носителей», — говорится в сообщении.

Дизайнеры Центра выбрали фирменные цвета, шрифт, разработали логотип и паттерн. Все составляющие стиля имеют свою изюминку. Например, у шрифта дуга над буквой «Й» похожа на ноту; паттерн напоминает звуковые волны или круги на воде, а в логотипе используется рукописная подпись прославленного композитора.

В четырёхцветной автотипии основным колором стал оттенок синего «Глубокое озеро» (CMYK 100 70 0 50), второй оттенок — «Водная гладь» (CMYK 100 70 0 0). Контрастная гарнитура шрифтов имеет оттенок (CMYK 0 30 50 10) — между тёмно-лососевым и умеренно жёлто-розовым. 

Отмечается, что стиль постепенно появляется в городском и интернет-пространстве.

Напомним, день рождения Чайковского отмечается 7 мая, но тематическими мероприятиями наполнен весь 2025 год.

10:00, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#дизайн\n#185-летие Чайковского