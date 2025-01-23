Фирменный стиль года 185-летия Чайковского разработали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали стиль празднования 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Об этом в соцсетях сообщает Центр территориального развития республики.

«В этом году весь музыкальный мир отмечает юбилей великого композитора. В честь важного события мы создали фирменный стиль, который будет использоваться при оформлении мероприятий, а также для рекламных и информационных носителей», — говорится в сообщении.

Дизайнеры Центра выбрали фирменные цвета, шрифт, разработали логотип и паттерн. Все составляющие стиля имеют свою изюминку. Например, у шрифта дуга над буквой «Й» похожа на ноту; паттерн напоминает звуковые волны или круги на воде, а в логотипе используется рукописная подпись прославленного композитора.

В четырёхцветной автотипии основным колором стал оттенок синего «Глубокое озеро» (CMYK 100 70 0 50), второй оттенок — «Водная гладь» (CMYK 100 70 0 0). Контрастная гарнитура шрифтов имеет оттенок (CMYK 0 30 50 10) — между тёмно-лососевым и умеренно жёлто-розовым.

Отмечается, что стиль постепенно появляется в городском и интернет-пространстве.

Напомним, день рождения Чайковского отмечается 7 мая, но тематическими мероприятиями наполнен весь 2025 год.