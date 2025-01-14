Жители Вавожа вышли на митинг в честь дня рождения писателя Кузебая Герда 

Вавож. Удмуртия. В Вавоже прошёл митинг, посвящённый 127-летию со дня рождения удмуртского поэта и общественного деятеля Кузебая Герда. Об этом сообщили в районной администрации.

Кузьма Чайников (псевд. Кузебай Герд) родился в 1898 году в деревне Покчивуко (ныне Большая Докья в Вавожском районе). За свою недолгую жизнь он создал более 500 литературных произведений, стоял у истоков государственности удмуртов и народного образования.

14 января его память почтили жители Вавожа. Митинг прошёл у памятника Кузебаю Герду.

«У памятника поэту звучали его стихи и признания в любви на русском и удмуртском языках. Дань памяти деятелю отдали члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», сотрудники администрации, школьники и жители района. Творчество Кузебая Герда продолжает жить в сердцах людей, вдохновляя их на новые свершения», — говорится в сообщении администрации.

Подробнее о деятельности Кузебая Герда и его роли в истории Удмуртии на «Сусанине» выходил отдельный материал.