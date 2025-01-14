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Жители Вавожа вышли на митинг в честь дня рождения писателя Кузебая Герда 

16:37, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Вавожа вышли на митинг в честь дня рождения писателя Кузебая Герда 
16:37, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#Кузебай Герд\n#культура
Источник фото: Администрация Вавожского района
194
0

14 января отмечается 127-летие удмуртского поэта и основоположника государственности удмуртского народа.

Вавож. Удмуртия. В Вавоже прошёл митинг, посвящённый 127-летию со дня рождения удмуртского поэта и общественного деятеля Кузебая Герда. Об этом сообщили в районной администрации. 

Кузьма Чайников (псевд. Кузебай Герд) родился в 1898 году в деревне Покчивуко (ныне Большая Докья в Вавожском районе). За свою недолгую жизнь он создал более 500 литературных произведений, стоял у истоков государственности удмуртов и народного образования. 

14 января его память почтили жители Вавожа. Митинг прошёл у памятника Кузебаю Герду. 

«У памятника поэту звучали его стихи и признания в любви на русском и удмуртском языках. Дань памяти деятелю отдали члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», сотрудники администрации, школьники и жители района. Творчество Кузебая Герда продолжает жить в сердцах людей, вдохновляя их на новые свершения», — говорится в сообщении администрации. 

Подробнее о деятельности Кузебая Герда и его роли в истории Удмуртии на «Сусанине» выходил отдельный материал.

16:37, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
194
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#Кузебай Герд\n#культура