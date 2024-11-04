В Ижевске после ремонта открылся театр «Молодой человек»

Ижевск. Удмуртия. Муниципальный театр «Молодой человек» открылся в Ижевске после завершившегося ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Открытие театра прошло 3 ноября. В его обновление было вложено около 10 млн рублей, выделенных из бюджетов разных уровней. Отремонтирован главный фасад, расширена и обновлена входная группа, оборудована водосточная система, установлены витражные окна. Кроме того, произведён частичный ремонт крови.

На сцене театра в день открытия был поставлен семейный спектакль «Незнайка и его друзья».