Русский драмтеатр Удмуртии открывает свой 90-й сезон

Ижевск. Удмуртия. Государственный Русский драматический театр Удмуртии начинает свой 90-й сезон. О планах на юбилейный год рассказал на пресс-конференции главный режиссёр учреждения культуры Яков Ломкин.

Уже 3 сентября состоится благотворительная акция «В театре вместе» (6+). В этот день откроется малая сцена — пространство Театра юного зрителя. На акцию пригласили детей из многодетных семей и семей участников СВО. Им предложат пройти игровой квест и покажут премьеру «Один дома» (6+) — уроки осторожности для детей.

На малой сцене в сентябре состоятся ещё две премьеры: «У ковчега в восемь» режиссёра Алины Шаляпиной и моноспектакль «Говорит Москва» режиссёра Владимира Золотаря.

Ближайшая премьера сезона на большой сцене — «Дубровский» (14+) режиссёра Андрея Опарина. В главной роли — Юрий Антонов, выпускник Екатеринбургского театрального института, для которого Русский драмтеатра стал первым театром для службы после выпуска из вуза.

В ноябре зрителей ждёт ещё одна большая премьера — комедия «Баба Шанель» (16+) режиссёра Якова Ломкина по пьесе Николая Коляды.

Участникам пресс-конференции удалось пообщаться с шестью актёрами, которые в новом сезоне пополнили труппу. Кроме упомянутого Юрия Антонова это выпускники Казанского театрального училища Варвара Власова, Дмитрий Мамзиков, Ангелина Фролова, Камиль Зиатдинов, а также ведущий актёр Курского драмтеатра Сергей Тоичкин.

Продолжится добрая традиция межрегиональной программы «Большие гастроли» от Росконцерта и Минкульта России. В конце октября на ижевской сцене выступит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина с четырьмя спектаклями.