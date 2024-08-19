В оперном театре Удмуртии появилась вторая доска для субтитров при иноязычных произведениях

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии обзавёлся ноу-хау — электронной строкой для субтитров. Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры.

«Специально к новому 67-му театральному сезону мы приобрели строку для субтитров специально для зрителей, сидящих на балконах. А это значит, что каждый зритель в театре увидит перевод текстов опер, исполняемых на иностранных языках», — говорится в сообщении.

Отметим, что в театре уже есть одна строка для субтитров. Она установлена над сценой под потолком. Но она плохо видна зрителям на балконе. Новая аппаратура должна исправить это положение вещей.

Отличительные особенности новой строки в том, что она имеет изогнутую форму, высокое разрешение воспроизводимого текста, большую цветовую палитру, является контрастной и энергоэффективной.

Новую доску приобрели под личным кураторством министра культуры Удмуртии Владимира Соловьёва.