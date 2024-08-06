В Воткинске откроют первый музыкальный музей для детей

Воткинск. Удмуртия. Первый в Удмуртии музыкальный музей для детей появится в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский музей «Щелкунчик» откроется 4 ноября в здании музейного комплекса П. И. Чайковского. В новом культурном объекте классическую музыку можно будет «потрогать, ощутить ее вкус и запах», отмечают создатели.

Благодаря мультисенсорному взаимодействию с пространством и музыкой у юных гостей сформируются яркие воспоминания и положительные «якоря», которые смогут помочь определить будущие перспективы с классической музыкой.