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В Воткинске откроют первый музыкальный музей для детей

10:00, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинске откроют первый музыкальный музей для детей
10:00, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#Воткинск\n#музей\n#дети
Фото: unsplash.com (Dare Artworks)
73
0

«Щелкунчик» расположится в одном из зданий музейного комплекса П. И. Чайковского.

Воткинск. Удмуртия. Первый в Удмуртии музыкальный музей для детей появится в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский музей «Щелкунчик» откроется 4 ноября в здании музейного комплекса П. И. Чайковского. В новом культурном объекте классическую музыку можно будет «потрогать, ощутить ее вкус и запах», отмечают создатели. 

Благодаря мультисенсорному взаимодействию с пространством и музыкой у юных гостей сформируются яркие воспоминания и положительные «якоря», которые смогут помочь определить будущие перспективы с классической музыкой.

10:00, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#Воткинск\n#музей\n#дети