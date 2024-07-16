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Четыре кинозала откроют в райцентрах Удмуртии до конца 2024 года

10:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Четыре кинозала откроют в райцентрах Удмуртии до конца 2024 года
10:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#кино
Фото: vk.com/solovev_vm
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На их создание уйдёт более 36 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии появятся ещё четыре кинозала. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

Кинозалы создадут в Завьялово, Вавоже, Каракулино и Сюмсях. Планируется, что они заработают в декабре 2024 года. 

Помещения оборудуют в рамках нацпроекта «Культура». На работы из федерального бюджета привлечено более 36 млн рублей.

В результате в регионе будут действовать 22 кинозала.  

10:00, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#кино