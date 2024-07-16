Четыре кинозала откроют в райцентрах Удмуртии до конца 2024 года

Завьялово. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии появятся ещё четыре кинозала. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Кинозалы создадут в Завьялово, Вавоже, Каракулино и Сюмсях. Планируется, что они заработают в декабре 2024 года.

Помещения оборудуют в рамках нацпроекта «Культура». На работы из федерального бюджета привлечено более 36 млн рублей.

В результате в регионе будут действовать 22 кинозала.