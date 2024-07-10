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Выставка по гончарному искусству «Удмурт музьемлэн кырзанез» откроется в Ижевске

14:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Выставка по гончарному искусству «Удмурт музьемлэн кырзанез» откроется в Ижевске
14:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
134
0
#Ижевск\n#выставки
Фото: vk.com/art_ceramic777
134
0

Мероприятие состоится в субботу, 13 июля.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают на открытие выставки по итогам межрегионального образовательного симпозиума по гончарному искусству «Удмурт музьемлэн кырзанез» («Песня удмуртской земли») (6+).

Мероприятие начнётся в 11:00 в субботу, 13 июля, в штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9а. До 13:00 гостей ждет встреча с участниками симпозиума, мастер-шоу за гончарным кругом и мастер-класс по лепке игрушки. Вход на мероприятие свободный.

Подробности можно узнать в официальной группе симпозиума «ВКонтакте». Там же можно записаться на бесплатные мастер-классы:

- 13 июля — 11:00 - 13:00;
- 17 июля — 18:00 - 19:00;
- 27 июля — 13:00 - 14:00;
- 31 июля — 18:00 - 19:00;
- 10 августа — 13:00 - 14:00.

Формат мастер-классов семейный: дети с 3 до 6 лет лепят с родителями, старше 6 лет — самостоятельно.

14:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
134
0
#Ижевск\n#выставки