Выставка по гончарному искусству «Удмурт музьемлэн кырзанез» откроется в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают на открытие выставки по итогам межрегионального образовательного симпозиума по гончарному искусству «Удмурт музьемлэн кырзанез» («Песня удмуртской земли») (6+).

Мероприятие начнётся в 11:00 в субботу, 13 июля, в штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9а. До 13:00 гостей ждет встреча с участниками симпозиума, мастер-шоу за гончарным кругом и мастер-класс по лепке игрушки. Вход на мероприятие свободный.

Подробности можно узнать в официальной группе симпозиума «ВКонтакте». Там же можно записаться на бесплатные мастер-классы:

- 13 июля — 11:00 - 13:00;

- 17 июля — 18:00 - 19:00;

- 27 июля — 13:00 - 14:00;

- 31 июля — 18:00 - 19:00;

- 10 августа — 13:00 - 14:00.

Формат мастер-классов семейный: дети с 3 до 6 лет лепят с родителями, старше 6 лет — самостоятельно.