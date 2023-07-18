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В Ижевске презентуют книгу «Красные линии» о событиях СВО

11:25, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске презентуют книгу «Красные линии» о событиях СВО
11:25, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Фото: Миколая на Unsplash
400
0

Книгу написал отставной полковник милиции Иван Соловьёв.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 июля состоится презентация военно-приключенческой повести «Красные линии» (12+), в основу которой легли события специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Произведение основано на рассказах участников спецоперации о боевых буднях и героизме. Также в книге отражена деятельность российских спецслужб.

Автором книги выступил экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, полковник милиции в отставке Иван Соловьёв. В ходе презентации книги автор расскажет о сюжетных линиях, предыстории её написания и реально существующих прототипов героев.

Презентация книги прошла уже в 18 регионах страны. В Ижевске она пройдёт в Штабе общественной поддержки «Единой России» на улице Наговицина, 9а. Начало в 13:00.  

12+.

11:25, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО