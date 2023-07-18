Книгу народного писателя Трофима Архипова «У реки Лудзинки» отреставрировали в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртии. В Национальной библиотеке продолжаются работы по восстановлению и сохранению фондов. На этот раз реставрация коснулась книги народного писателя Удмуртии Трофима Архипова. Об этом сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв.

Подвергшийся реставрации экземпляр книги «У реки Лудзинки» был выпущен в 1959 году. На его восстановление у специалистов библиотеки ушёл месяц. Сейчас книга доступна для прочтения.

«Роман «У реки Лудзинки» – заметное явление в удмуртской прозе. Он принадлежит к разряду тех произведений, которые и читатели, и литературоведы называют «главной книгой» того или иного писателя. В книге описаны трудовые будни удмуртского колхоза в суровые годы Великой Отечественной войны и коренные изменения в жизни советской деревни», — написал Соловьёв.

Теперь специалисты библиотеки планируют отреставрировать афиши и плакаты Удмуртии 1960 годов.