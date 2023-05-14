День открытых дверей пройдёт в Национальной библиотеке Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 15 мая, Национальной библиотеке Удмуртии исполнится 105 лет. Как сообщила пресс-служба Минкультуры республики, свой день рождения библиотека мечтает встретить со своими читателями, в том числе будущими, поэтому проводит для всех желающих День открытых дверей.

В 13:00, 14:00 и 18:00 состоятся бесплатные обзорные экскурсии, участники которых, узнают интересные факты из истории библиотеки и познакомятся с её уникальным книжным фондом, пройдут по читальным залам и другим функциональным помещениям, а также увидят, как работают внутренние службы и отделы, посмотрят книжные и художественные выставки. Всем представится возможность сделать красочные фотографии на память в красивых интерьерах. Вход по предварительной записи по телефону +7 (3412) 65-22-71.

В 13:30 в сквере у библиотеки пройдёт первая встреча в рамках нового проекта — еженедельных «ПриСКВЕРных чтений». Специалисты библиотеки будут читать вслух книги современных российских и зарубежных авторов.

Весь день можно будет познакомиться с выставкой-инсталляцией «Из истории библиотеки», на которой будут представлены фотографии, документы и артефакты за весь период существования библиотеки, а также книги из первоначального книжного фонда 1918 года.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+