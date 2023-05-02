Выставка народного текстиля «Приданое» откроется в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Выставка текстиля «Приданое» откроется в Ижевске в четверг, 4 мая. Как сообщила в соцсетях удмуртская художница Дарали Лели, вернисаж состоится в арт-мастерских «Август» на улице Удмуртской, 231а, 4 этаж.

Выставка «Приданое» (Пирдан / Бирнә) — совместная работа Миляуши Абайдуллиной и Дарали Лели — путь становления молодых художниц, отразивший их накопленное: от тряпья и ниток, из которых вырастают арт-объекты и предметы декоративно-прикладного искусства, — до багажа знаний, опыта и переживаний, переполняющих души художниц.

«Здесь их личные и экзистенциальные кризисы на перепутье последних лет, сомнения относительно ценности своего труда, интимное обращение от женского лица. Приданое — творческий бэкграунд, с которым художницы не готовы расстаться, подводя некоторые итоги и выражая манифестом: "Принимайте меня вместе с тем, что я имею. Вот мои жизненные ценности, моё накопленное"», — говорится в сообщении.

Текстильные работы девушек впитали в себя традиции удмуртского и башкирского искусства. У соседствующих народов и в настоящее время широко распространено как узорное ткачество, так и лоскутные техники — они встречаются в народной одежде и быту. Удмуртки и башкирки с детства собирали себе приданое. Девушки на выданье ткали, вязали, вышивали, шили постельное белье, подготавливали полотенца, платья, фартуки, платки и многое другое. В традиционной культуре приданое — это любое имущество (вещи, ценности, утварь), которое собиралось семьей девушки и выделялось ей, когда она выходила замуж.

Открытие состоится 4 мая, в 19:00.

Вход на мероприятие свободный.

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