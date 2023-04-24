В музее-заповеднике Лудорвай поставят научно-этнографический спектакль

Ижевск. Удмуртия. Подведены итоги грантового конкурса «Музей 4.0». Определено 19 проектов-победителей, два из которых представляют Удмуртию. Музей-заповедник «Лудорвай» под Ижевском и музей-усадьба Петра Ильича Чайковского в Воткинске получат на реализацию своих начинаний в общей сложности почти 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Проект «Актуальная этнология» музея-заповедника «Лудорвай» получит на реализацию почти 2 млн рублей. Режиссёр Андрей Опарин и писатель-сценарист Денис Осокин поставят на территории музея спектакль, в основу которого легли материалы этнографических экспедиций в удмуртские деревни. Постановка будет наполнена народным фольклором, в том числе обрядовым.

В одном из залов музея-усадьбы Чайковского на деньги гранта, в сумме почти 3 млн рублей, будет создана детская мультисенсорная выставка, которая погрузит гостей музея в музыку знаменитого балета «Щелкунчик».