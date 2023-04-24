Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В музее-заповеднике Лудорвай поставят научно-этнографический спектакль

15:55, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В музее-заповеднике Лудорвай поставят научно-этнографический спектакль
15:55, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музеи
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
42
0

Постановка будет основана на материалах экспедиций в Удмуртские деревни.

Ижевск. Удмуртия. Подведены итоги грантового конкурса «Музей 4.0». Определено 19 проектов-победителей, два из которых представляют Удмуртию. Музей-заповедник «Лудорвай» под Ижевском и музей-усадьба Петра Ильича Чайковского в Воткинске получат на реализацию своих начинаний в общей сложности почти 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Проект «Актуальная этнология» музея-заповедника «Лудорвай» получит на реализацию почти 2 млн рублей. Режиссёр Андрей Опарин и писатель-сценарист Денис Осокин поставят на территории музея спектакль, в основу которого легли материалы этнографических экспедиций в удмуртские деревни. Постановка будет наполнена народным фольклором, в том числе обрядовым. 

В одном из залов музея-усадьбы Чайковского на деньги гранта, в сумме почти 3 млн рублей, будет создана детская мультисенсорная выставка, которая погрузит гостей музея в музыку знаменитого балета «Щелкунчик». 

15:55, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музеи