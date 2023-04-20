В Удмуртии открыли творческую лабораторию национального ткачества

Ижевск. Удмуртия. Творческую лабораторию национального ткачества «Луло сусо» открыли в Удмуртии. Об этом рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лабораторию обустроили в Национальном Центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел. Реализовать проект получилось благодаря выигранному гранту от Президентского фонда культурных инициатив. В результате на создание лаборатории ушел 1 285 662 рубля.

Проект создан для актуализации ткачества. Помимо этого планируется создавать изделия в традиционных ремесленных техниках, которые впишутся в современный интерьер.

Все желающие смогут пройти в лаборатории национального ткачества обучение, состоящее из трех курсов: «Основы ткачества на традиционном ткацком станке. Начальный уровень», «Узорное ткачество», «Ткачество поясов на бердечке».