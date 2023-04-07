В Художественном музее УдГУ откроется студенческая выставка на темы «повседневность» и «фантастика»

Ижевск. Удмуртия. В Художественном музее УдГУ откроется студенческая выставка «Параллель» (18+). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выставка будет работать с 7 по 30 апреля. Ее курируют две студентки Института искусств и дизайна Татьяна Петрова и Татьяна Мохова при содействии своих наставников.

Девушки собрали работы на темы «повседневность» и «фантастика», созданные более 70 авторами. Гости смогут увидеть фотографии, диджитал-арт, живопись, графику, изделия-ДПИ, видео-арт и инсталляции.

«Выставка задумана как симбиоз разных видов искусств. Студентам надоело работать просто «в стол», для творческого развития необходима постоянная реализация замыслов и представление их публике. Представленные на выставке работы — это отражение мировых актуальных тенденций происходящих в художественной среде молодого поколения», — рассказала художник, наставник и преподаватель кураторов выставки Юлия Орлова.

Помимо просмотра экспозиции с помощью специально собранных фотозон зрители смогут приобщиться к творческим идеям художников. В фотозоне «повседневность» расположены эксклюзивные предметы интерьера в стиле «минимализм» и «лофт», которые создали студенты. А в фотозоне «киберпанк» получилось создать атмосферу утопического будущего. Организаторы разместили в ней уникальные арт объекты приглашенного гостя Дмитрия Ашихмина. Его творения могли бы вписаться в интерьер космического корабля.

Выставка откроется 7 апреля в 17:30 в Художественном музее УдГУ, на 5 этаже в 6 корпусе, на улице Ломоносова, 10. Перед всеми присутствующими с космическим сетом выступит музыкант Александр Чаузовов.

Больше подробностей о выставке можно узнать в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».