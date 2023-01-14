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В Удмуртии появились почтовые конверты с портретом Кузебая Герда

13:35, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Удмуртии появились почтовые конверты с портретом Кузебая Герда
13:35, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
864
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Кузебай Герд\n#память\n#почта
Фото: commons.wikimedia.org
864
0

Их выпустили к 125-летию удмуртского поэта.

Ижевск. Удмуртия. К 125-летию удмуртского поэта, общественного деятеля, основоположника удмуртской советской детской литературы Кузебая Герда 14 января выпущен новый конверт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На конверте изображен портрет Кузебая Герда, написанный председателем регионального отделения творческого союза художников России Денисом Никоновым. Всего в почтовые отделения Удмуртии поступило 200 тыс. таких экземпляров. 

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Также вышел специальный штемпель с надписью  «125 лет со дня рождения Кузебая Герда» и портретом удмуртского поэта. Поставить оттиск можно в центральном почтовом отделении в Ижевске на улице Кирова, 116. 

13:35, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
864
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Кузебай Герд\n#память\n#почта