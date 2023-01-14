В Удмуртии появились почтовые конверты с портретом Кузебая Герда

Ижевск. Удмуртия. К 125-летию удмуртского поэта, общественного деятеля, основоположника удмуртской советской детской литературы Кузебая Герда 14 января выпущен новый конверт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На конверте изображен портрет Кузебая Герда, написанный председателем регионального отделения творческого союза художников России Денисом Никоновым. Всего в почтовые отделения Удмуртии поступило 200 тыс. таких экземпляров.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Также вышел специальный штемпель с надписью «125 лет со дня рождения Кузебая Герда» и портретом удмуртского поэта. Поставить оттиск можно в центральном почтовом отделении в Ижевске на улице Кирова, 116.