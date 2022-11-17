Вопрос сохранения трёх удмуртских молельных рощ обсудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На заседании общественного совета при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии озвучили проблему постановки на госохрану в качестве выявленных достопримечательных мест трёх святилищ. С инициативой о включении в реестр обратилась ведущий научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, доктор исторических наук Надежда Шутова.

Речь идёт о святилищах среднечепецких удмуртов Губервӧсь-1 и Губервӧсь-2 XII-XX веков в Глазовском районе и святилище верхнечепецких удмуртов «Лек ошмес» в Игринском районе республики.

Напомним, в начале 2022 года в перечень охраняемых законом исторических памятников включили марийскую молельную рощу. Диаспора марийцев активно использует её в религиозных целях.

«Под государственной охраной в Удмуртии находится в качестве выявленных ОКН 880 объектов. Каждый год это количество прибывает, денег на них нет. Считаю, что необходимо включать в перечень те объекты, которые имеют ценность не формально. В том числе, имеют ценность для самого населения», — отметила и. о. руководителя Агентства Ирина Савина.

Она подчеркнула, что всего в заявке было четыре святилища. Специалисты Агентства на одном из них зафиксировали наличие религиозных сооружений, туда ходят местные жители, святилище фактически используется по своему религиозному назначению. Его включили в перечень выявленных ОКН. Три упомянутые святилища за ХХ век фактически утратили своё религиозное значение. На них нет никаких построек, местное население перестало туда приходить.

Госорган направил запрос в Удмурт Кенеш с просьбой оценить, насколько данные рощи представляют из себя религиозно-культурную ценность. Ответ пока не поступил. Общественный совет рекомендовал Агентству обратиться с запросом в компетентные министерства и ведомства, которые могли бы дать оценку — являются ли объекты особо ценными с точки зрения природных компонентов, или эти земли можно обозначать, например, сельхозугодиями.

Отдельно госоргану предложено обратиться в администрации муниципалитетов, на чьих территориях находятся священные рощи, для получения ответа на главный вопрос — нужны ли самим удмуртам, исповедующим дохристианские традиции на местах, эти самые рощи как предмет религиозной самоидентичности.

Председатель общественного совета, учёный секретарь Нацмузея Удмуртии Юрий Перевозчиков отметил, что возможно «люди вернутся» в рощи, если эти объекты наделят статусом охраняемых памятников.