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Строительство дома культуры в удмуртском селе Уром выполнили на 81%

17:10, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
Строительство дома культуры в удмуртском селе Уром выполнили на 81%
17:10, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
554
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#строительство
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
554
0

Новое здание рассчитано на 170 зрительских мест.

Уром. Удмуртия. На 81% выполнили работы по строительству дома культуры в селе Уром Малопургинского района Удмуртии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём ТГ-канале.

Здание рассчитано на 170 мест. К нему уже подвели коммуникации и благоустроили территорию. Идёт внутренняя отделка помещений. Рабочие монтируют коммуникации и внутренние инженерные системы. Производится закупка оборудования.  

Бречалов отметил, что также по программе «Комплексное развитие сельских территорий» новые культурные центры стоят в селе Мишкино Шарканского района и в деревне Аксакшур Малопургинского района.  

17:10, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
554
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#строительство