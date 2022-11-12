Строительство дома культуры в удмуртском селе Уром выполнили на 81%

Уром. Удмуртия. На 81% выполнили работы по строительству дома культуры в селе Уром Малопургинского района Удмуртии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём ТГ-канале.

Здание рассчитано на 170 мест. К нему уже подвели коммуникации и благоустроили территорию. Идёт внутренняя отделка помещений. Рабочие монтируют коммуникации и внутренние инженерные системы. Производится закупка оборудования.

Бречалов отметил, что также по программе «Комплексное развитие сельских территорий» новые культурные центры стоят в селе Мишкино Шарканского района и в деревне Аксакшур Малопургинского района.