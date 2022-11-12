Лучшая библиотека для заключённых в Удмуртии находится в исправительной колонии №8

Ижевск. Удмуртия. Судейская коллегия из числа сотрудников воспитательной службы УФСИН дала оценку деятельности библиотек 12 исправительных учреждений и следственных изоляторов Удмуртии. Об итогах смотра-конкурса на лучшую библиотеку для заключённых сообщила пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Оборудование и оформление библиотек оценивались по нескольким критериям. Жюри особо уделяли внимание объёму библиотечного фонда, наличию русской и зарубежной классической литературы, подшивкам газет и журналов, оформлению выставочного пространства в читальном зале, оценивали работу по организации публичных чтений и читательских конференций для осужденных.

По мнению конкурсной комиссии по всем критериям лучшей признана библиотека исправительной колонии №8 в деревне Хохряки. Второе место в конкурсе жюри присудили ИК-7 в селе Азино, а третье – исправительной колонии №12 в Сарапуле.

Отметим, что библиотеки функционируют в каждом исправительном учреждении УФСИН Удмуртии. Общее количество книг библиотечного фонда составляет более 68 600 единиц. Наибольшей популярностью среди осужденных пользуется русская классическая литература.