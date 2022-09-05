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Уличный театральный фестиваль второй раз пройдет в Ижевске

15:40, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Уличный театральный фестиваль второй раз пройдет в Ижевске
15:40, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#спектакли\n#мастер-класс
Фото: unsplash.com
76
0

Все 5 часов горожан будут развлекать спектаклями и играми с необычными персонажами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет второй уличный театральный фестиваль «Тайный сад». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Мероприятие состоится 17 сентября у Дворца детского (юношеского) творчества. В течение 5 часов жителям Ижевска будут показывать уличные спектакли и проведут мастер-классы по азам театрального искусства, актерского мастерства, пластике, жонгляжу, речи, объектному театру и фотопозированию.

Также более 30 персонажей создадут пространство для игр, гости повстречают сухопутных рыб, садовых гномов, птичьего пастуха, укротительницу икебан и многих других.

Прийти может каждый желающий. Подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.

15:40, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#спектакли\n#мастер-класс