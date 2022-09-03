Более 35 млн рублей выиграла Удмуртии в грантовом конкурсе культурных инициатив

Ижевск. Удмуртия. Более 35 млн рублей выиграла Удмуртия в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на конкурс представили проекты в области искусства, креативных технологий, образования в культуре, урбанистики, мультимедиа, моды, музыки и дизайна.

Победителями второго конкурса от Удмуртии стали 40 инициатив. Один из самых крупных грантов получила Детская хореографическая школа имени Л. В. Мамонтовой. Проект Всероссийского конкурса-фестиваля учащихся школ-студий народного танца при профессиональных творческих коллективах «Италмас приглашает» выиграл грант 6 млн рублей.

Муниципальный молодёжный театр «Молодой человек» подавал на конкурс проект «Городское пространство смыслов «Молодой человек» и получил поддержку в размере 3,5 млн рублей на его реализацию. Планируется, что во дворе театра пройдёт показ театральных постановок с интерактивными элементами, лектории под открытым небом и театральные мастер-классы.

Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» выиграла 1,3 млн рублей со своим проектом фестиваля современной молодёжной этнокультуры «Тангыра», где примут участие финно-угорские музыкальные коллективы и молодые дизайнеры одежды.

Некоммерческая организация «Волонтёры культуры» с привлечением гранта в размере 2,9 млн рублей реализует проекта Евразийской премии в области журналистики, литературы и медиа «МОСТ». «Волонтеры культуры» планируют поощрить и поддержать русскоязычных писателей и журналистов, проживающих за рубежом.

«Удмуртия — инициативный регион, здесь проживает много творческий и креативной молодёжи. Ребята активно участвуют в жизни некоммерческих организаций. И благодаря победам в грантовых конкурсах не просто проходят интересные и масштабные мероприятия, в республике появляются новые места и точки притяжения для всех её жителей», — подчеркнул директор Молодёжного центра Удмуртии Максим Файзулин.